Acústico & Valvulados estreia sua nova turnê no Royal Black Pub, em Porto Alegre

Na quinta-feira (09), a partir das 21h, a banda Acústicos & Valvulados estreia sua nova turnê. Para comemorar os 10 anos do DVD “Acústico, ao Vivo e a Cores” a banda sobe ao palco do Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country, Avenida Túlio de Rose, 80, em Porto Alegre.

Para a ocasião, guitarras e amplificadores abrem espaço aos violões em um clima intimista. Os convidados Jean Domingues e Cris Cavalheiro, integrantes do Duo Música Viva, levam um tom sofisticado às canções. No repertório estão os grandes sucessos da banda gaúcha: Milésima canção de amor, Quintal, Fim de tarde com você, Em pouco tempo, Céu da noite e Vou com você.

As surpresas ficam por conta de versões inéditas para clássicos de Mutantes, Raul Seixas e Garotos da Rua. Além disso, os novos arranjos permitem que os sete músicos experimentem diferentes formações durante o show – seja com a banda completa, quinteto, trio, duo ou até mesmo num momento solo de piano e voz.

Saiba mais sobre Acústico & Valvulados:

Acústicos & Valvulados é uma banda brasileira de rock and roll formada em 1991 em Porto Alegre. A banda é composta atualmente por Rafael Malenotti (vocal), Alexandre Móica (guitarra), Diego Lopes (baixo e teclado), Paulo James (bateria), Luciano Leães (teclado) e Daniel Mossmann (guitarra e baixo).

Serviço:

O que: Acústico & Valvulados

Quando: quinta-feira – 9 de agosto

Onde: Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country

Horário: abertura do Pub 19h30min – início do show 21h.

Ingressos: 30 reais via Sympla.

https://www.sympla.com.br/acusticos–valvulados–duo-musica-viva-unplugged__321570

Deixe seu comentário: