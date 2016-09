Adele deixará de fazer grandes turnês por 10 anos para cuidar do filho

Adele planeja deixar de realizar turnês mundiais durante dez anos para dedicar mais tempo aos cuidados de seu filho Angelo, nascido em 2012, segundo revelou nesta sexta-feira o tabloide “The Sun”.

A cantora britânica, que no final de 2015 lançou seu terceiro disco, “25”, comunicou a seu círculo próximo que não programará grandes “turnês” durante a próxima década uma vez que termine seu atual ciclo de atuações, que será encerrado em novembro após duas apresentações no México e em Phoenix (EUA).

A decisão, segundo o tabloide britânico, faz parte do plano de Adele de começar uma “nova vida” nos Estados Unidos, na qual seu filho, de 3 anos, terá prioridade em relação a sua carreira musical.

“Angelo é a prioridade número um para Adele. É o mais importante de sua vida. Ela levou ele com ela para todas as partes enquanto esteve em turnê, mas ele vai começar o colégio no próximo ano e já não vai poderá seguí-la”, explicou ao tabloide uma fonte próxima à cantora. “Atualmente, Adele está dizendo que não fará outra enorme turnê mundial como a que está fazendo durante os próximos dez anos”, acrescenta essa fonte.

Em seu último álbum, Adele mostrou precisamente sua devoção por seu filho em um dos temas, “Sweetest Devotion” (“A devoção mais doce”).

A artista britânica publicou seu primeiro trabalho em 2008 (“19”) e o segundo em 2011 (“21”), disco que vendeu 25 milhões de cópias em nível mundial e que permaneceu durante dois anos consecutivos como o mais vendido.

Durante sua carreira, a cantora protagonizou diversas paralisações, como os quatro anos afastada dos palcos que passou antes de anunciar sua presente turnê, em novembro de 2015.

Segundo o “The Sun”, Adele não pensa em se afastar totalmente dos palcos durante a próxima década e está considerando aceitar uma oferta para atuar de forma regular em Las Vegas. No fim de semana passada, Adele reconheceu em uma conversa com admiradores o mal-estar que provocam as longas excursões.

“Não sei quantos de vocês sabem disto, mas realmente não me considero uma artista de turnê. Nunca tolerei demais bem isso, sou bastante caseira”, explicou a cantora, segundo recolhe o jornal britânico. (AG)

