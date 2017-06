Adele vai ao edifício que pegou fogo em Londres e presta solidariedade às vítimas

Adele esteve na noite de quinta (15) no local onde um prédio residencial de 24 andares foi destruído por um incêndio na madrugada de quarta (14).

A tragédia aconteceu em Londres, cidade onde a cantora nasceu e vive. Ela foi fotografada vestida de maneira simples e oferecendo ajuda e conforto às vítimas.

As fotos logo se espalharam na internet. O incêndio que atingiu a torre Grenfell deixou, até o momento, 17 mortos. As causas ainda são desconhecidas.

Adele was spotted at Grenfell Tower today offering her support to everyone affected by the tragedy. 😢😢😢 pic.twitter.com/nJF29iSx1t

— Adele Fans Club (@AdeleClubFan) June 15, 2017