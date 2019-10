Adepto do turismo em lugares inusitados, médico e escritor gaúcho publica livro de crônicas sobre o Polo Norte

Depois de perambular por diversos locais de difícil acesso nos quatro cantos do planeta, o escritor e cirurgião-plástico gaúcho Sérgio Stangler, 47 anos, decidiu conhecer um dos mais distantes e menos conhecidos: o Polo Norte. A aventura é tema de seu segundo livro, “Na Penúltima Fronteira”, que chega ao mercado pela editora Metamorfose.

A região foi acessada via Finlândia, em uma escolha motivada por uma curiosidade pessoal em relação aos Sami, atualmente a única tribo indígena da Europa e que habita a Lapônia, no Norte do país, que a ONU já elegeu duas vezes como o mais feliz do mundo.

Essa preferência por locais inusitados ou mesmo inóspitos no globo terrestre já rendeu um primeiro livro de sucesso, após anos de publicação dos relatos de viagem nas redes sociais. “Fui aluno do curso de formação de escritores da editora Metamorfose, por meio do qual lapidei o meu texto e comecei a corrigir os vícios da maioria dos iniciantes nessa área”, conta.

Para Sérgo, viajar possibilita o contato com outros estados de espírito, em um exercício de autoconhecimento que vai além do mero deslocamento geográfico. A vivência é ampliada pelo ato de escrever, enquanto “exercício de honestidade” que permite registrar observações e sentimentos despertados pelo contato com lugares, pessoas e culturas surpreendentes.

“Minha escrita sempre foi mais intuitiva, refletindo uma busca por destinos fora da indústria do turismo e uma vontade imensa de compartilhar histórias que pareciam interessantes o suficiente para serem conhecidas”, ressalta.

O autor

Natural de Iraí/RS, pequeno município da região do Alto Uruguai e “longe demais da capital” (nas palavras do próprio autor), Sérgio Stangler vive em Porto Alegre há mais de três décadas. É otorrinolaringologista e especialista em cirurgia de nariz.