Adesão das farmácias gaúchas ao QComércio motiva parceria entre FCDL-RS e CRF-RS

A FCDL – RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul) e o CRF-RS (Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul) assinaram acordo de cooperação visando o desenvolvimento de ações conjuntas destinadas a motivar a adesão das farmácias gaúchas ao QComércio, programa desenvolvido pela entidade representativa do varejo estadual e voltado à qualificação de gestores e colaboradores.

A parceria foi celebrada esta semana, na sede do CRF-RS, em Porto Alegre, durante a sessão plenária ordinária do Conselho. Os presidentes da FCDL-RS e do CRF-RS, Vitor Augusto Koch e Silvana Furquim, respectivamente, celebraram a parceria e destacaram a importância da participação dos empreendimentos farmacêuticos no QComércio. ” Hoje, após sete anos de atividades, o QComércio está consolidado como referência nacional para a qualificação dos negócios. A parceria que a FCDL-RS mantém com o SEBRAE/RS é um fator que favorece ao programa ter abrangência e características completas para desenvolver o varejo e serviços e auxiliar na formação de líderes e colaboradores de excelência”, destacou, em sua fala, o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

A presidente Silvana Furquim, por sua vez, lembrou que muitos profissionais farmacêuticos são proprietários e gestores de suas empresas e que a adesão ao QComércio será fundamental para que os empreendimentos sejam rentáveis e se consolidem cada vez mais como estabelecimentos de saúde. Ressaltou, ainda, que muitos farmacêuticos proprietários integram a categoria de pequenos empreendedores e que o Conselho busca fortalecer as farmácias de farmacêuticos.

Os cursos do programa QComércio oferecem uma linguagem simples e didática, permitindo que gestores e seus colaboradores aprendam mais sobre temas como liderança, vendas, finanças, tendências do varejo e marketing, entre outros conteúdos úteis para os negócios. Por ser um programa de ensino a distância, o QComércio possibilita que o usuário o acesse quando e onde quiser.

As videoaulas são complementadas por apostilas práticas e fáceis de usar. Além disso, todas as etapas do seu desenvolvimento são acompanhadas por profissionais durante todo o programa. Outro diferencial do QComércio é o Scopi, software de planejamento e controle de metas e tarefas reconhecido internacionalmente.

Desenvolvido pela FCDL-RS há sete anos, o QComércio já qualificou cerca de 11.500 mil colaboradores de 1.600 empreendimentos de 130 municípios gaúchos. Em 2018, o programa está ainda mais atraente, com novos cursos e a trilha do desenvolvimento, na qual o empresário participante pode definir a sequência e os cursos nos quais a sua empresa participará. Assim, escolhe o melhor caminho para aperfeiçoar e desenvolver a cultura da inovação e planejamento de seu negócio.

