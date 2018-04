O vice-governador José Paulo Cairoli integra comitiva gaúcha que viaja a Brasília, nesta quarta-feira (4), para dar continuidade às tratativas com o governo federal para a adesão do Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal. A Lei Complementar que autoriza o Estado a aderir ao RRF foi sancionada pelo governador gaúcho José Ivo Sartori no dia 26 de março.

Deixe seu comentário: