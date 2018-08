Representantes do Ministério da Fazenda alertaram que aprovação do adicional de 25% nas pensões de aposentados que necessitam de um cuidador terá um custo-extra de R$ 3,5 bilhões por ano à Previdência Social. A decisão, da qual cabe recurso, foi tomada na quarta-feira pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Deixe seu comentário: