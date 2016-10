ADIMERS promove o 2º Fórum ADIMERS: Mercado e Regulação de Preços de Medicamentos

Na tarde do dia 26 de outubro, a Presidente da Associação Brasileira de Medicamentos Genéricos (Pró-Genéricos), Telma Salles e o Secretário Executivo da Câmara de Regulação do mercado de Medicamentos (CMED), Leandro Safatle, estarão em Porto Alegre para o 2º Fórum ADIMERS (Associação dos Distribuidores de Medicamentos do Estado do Rio Grande do Sul). No evento serão discutidos temas que impactam, diretamente, no bolso dos gaúchos, como o preço dos medicamentos.

O objetivo do Fórum é ampliar discussões sobre a regulação e os preços de medicamentos, especialmente, no que se refere à sistemática de tributação do ICMS sobre estes produtos. Hoje, além de gerar o encarecimento dos produtos para a população, a carga tributária inviabiliza o desenvolvimento econômico das empresas distribuidoras de medicamentos.

A ADIMERS alerta para o fato de seus associados estarem sujeitos a um regime de tributação muito complexo, que exige extrema atenção e cuidado para ser gerido, sob pena de arcar com elevados encargos que se transformam em demandas judiciais. O Fórum realizará um amplo debate sobre o impacto do ICMS no dia a dia das empresas e dos consumidores.

“A tributação sobre medicamentos afeta a competitividade entre as empresas, distorce o mercado e prejudica o usuário de medicamento”, destaca o diretor jurídico da Associação, advogado tributarista Ricardo Bernardes Machado. “Em muitos casos, o valor do ICMS é superior ao preço do próprio medicamento”, completa.

A entidade reforça a busca por uma carga tributária adequada nos medicamentos para que toda a população tenha acesso aos seus tratamentos de saúde. “Temos alternativas estratégicas para conduzir o assunto e desejamos trabalhar na construção de soluções para os desafios enfrentados pelo setor atacadista de medicamentos”, ressalta Márcio Cervo, presidente da ADIMERS.

