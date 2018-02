Adivinhe qual o aplicativo que está matando a sua bateria e gastando os seus dados

Aplicativos de chamada de vídeo e voz, reprodutores de música e até um que funciona como controle remoto de TV são alguns dos programas que mais consomem bateria em dispositivos Android, segundo um levantamento feito pela Avast, empresa de segurança digital.

Ao analisar dados de mais de três milhões de usuários, o levantamento indicou que os aplicativos da Samsung e do Google dominam a lista dos “20 mais” que consomem a vida útil das baterias.

Os aplicativos que mais gastam durante o uso são: Samsung WatchON, Google Docs e o Beaming Service.

Confira o ranking:

1. Samsung WatchON (funciona como controle remoto da TV e para assistir vídeos no celular)

2. Google Docs (permite criar e editar documentos de texto como no Word, Excel)

3. Beaming Service for Samsung (funciona como leitor de código de barras)

4. Shareit (app para transferência de arquivos)

5. Flipboard (agregador de notícias com base no interesse para o usuário)

6. Google Text-to-Speech (conversão de texto em voz)

7. Clean Master (ferramenta que ajuda a liberar espaço na memória do celular)

8. Super-Bright Led Torch (aplicativo de lanterna)

9. Line: Free Calls & Messages (serviço de chamadas e mensagens)

10. Adobe Acrobat Reader (leitor de arquivos PDF)

E os que mais gastam em segundo plano?

O levantamento também analisou essa parte. Mais uma vez, a Samsung e o Google aparecem entre os primeiros. Neste caso, os programas não só drenam a vida útil da bateria, como também consomem dados móveis e ocupam um maior espaço de armazenamento.

Confira o ranking:

1. Samsung AllShare (reproduz o conteúdo do celular na TV)

2. ChatOn Voice & Video Chat (app de chat oficial da Samsung)

3. Google Play Music (reprodutor de música)

4. Samsung Push Service (serviço de notificação nos dispositivos Samsung)

5. Google TalkBack (app ajuda usuários com problemas de visão a interagir com o celular)

6. Google Maps (serviço de mapas e navegação GPS do Google)

7. Google Play Newsstand (agregador de notícias)

8. ChatON Samsung (serviço de mensagens instantâneas da Samsung)

9. Google Plus (rede social do Google)

10. Quick Search Box (funciona como o buscador do Google, mas permite buscas também no seu dispositivo)

E quem come os dados?

Outras observações do levantamento é que os aplicativos do Facebook, Spotify e o Instagram são os três principais programas que ocupam espaço de armazenamento nos dispositivos móveis.

O Facebook e o Instagram são os que mais utilizam dados móveis junto ao Google Talkback. O estudo foi realizado entre julho e setembro de 2017 com usuários que possuem soluções da Avast instaladas em seus dispositivos. E os apps analisados incluem apenas os programas disponíveis no Google Play.

Existe salvação?

Antes de quebrar a cabeça é importante lembrar que a queda no desempenho da bateria está ligada diretamente ao modelo do celular, suas configurações e o quanto ele está deteriorado ou não.

Se o dispositivo tiver um bom equilíbrio entre bateria e processamento, talvez você use alguns dos aplicativos listados acima e nem tenha se dado conta de que eles consomem mais a sua bateria.

Agora, se não for o seu caso, tente apagar os programas que você usa pouco e pesquise alternativas de apps que façam coisas parecidas para substituí-los, como o Facebook e Messenger Lite.

Alguns apps que vêm de fábrica não podem ser apagados, daí o jeito, infelizmente, é torcer para que as empresas façam atualizações que mudem este cenário.

Deixe seu comentário: