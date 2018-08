A adoção do genérico do Sofosbuvir, para a hepatite C, poderá gerar economia de R$ 1 bilhão ao governo. Segundo a organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras, o Brasil tem capacidade para produzir o remédio, já analisado pela Anvisa e que espera avaliação do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual).

Deixe seu comentário: