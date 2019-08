Adolescente apreendido em Charqueadas confessa ataque em escola

O adolescente apreendido nesta quarta-feira (21), suspeito de invadir uma escola e atacar alunos com uma machadinha em Charqueadas confessou a autoria do ataque. Após ser encaminhado à Delegacia de Polícia do município para prestar depoimento, o adolescente, de 17 anos, disse que sofria bullying desde 2015 e que essa seria a principal motivação do crime.

O ataque ocorreu no Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand no início da tarde. O jovem atacou com a machadinha quatro alunos, entre 13 e 16 anos. Todos ficaram feridos. Ele também portava uma espécie de coquetel molotov e tentou colocou fogo em uma sala. As aulas do local foram suspensas.

As vítimas foram encaminhadas para o hospital da cidade, onde também foram atendidas duas alunas em estado de choque. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários, os ferimentos dos alunos foram nas mãos, costas e pernas. No entanto, todos já foram liberados. Eles tiveram apenas lesões superficiais.

A equipe do O Sul conversou com o aluno G.P., de 16 anos, que estava dentro da escola quando a ação ocorreu. O estudante relatou que o criminoso, que usava um moletom claro e uma bandana no rosto, jogou o coquetel molotov dentro de uma das salas de aula, provocando um estouro. Alunos e funcionários foram conferir o que se tratava, quando então ele começou a desferir os golpes com a machadinha. O professor de Educação Física da instituição conseguiu retirar o objeto da mão do criminoso, mas não teve como detê-lo e ele fugiu.

O vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, esteve no local e entrou na instituição de ensino que foi palco do crime, junto do prefeito do município, Simon Heberle de Souza. O chefe do Executivo municipal afirmou à equipe do O Sul que há um vídeo em que aparece o autor. Além disso, Souza destacou que foi feito um reforço de segurança nas escolas, porque o agressor ameaçou atacar outros locais.

Em coletiva de imprensa, o vice-governador disse que o autor do crime deixou a mochila no local. Dentro dela, estavam três garrafas, mas sem substâncias inflamáveis, e um isqueiro.

Confira a publicação na rede social da escola:

Infelizmente nossa escola sofreu um atentado no começo desta tarde. Uma sala de aula foi vítima de um ataque que já está… Publicado por Iee Assis Chateaubriand em Quarta-feira, 21 de agosto de 2019

No final da tarde desta quarta, a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul emitiu nota oficial afirmando que o governo está dando máxima atenção ao caso. Confira:

A Secretaria da Segurança Pública – SSP/RS divulga nota oficial sobre fato criminoso em escola no município de Charqueadas. Publicado por Secretaria da Segurança Pública – SSP/RS em Quarta-feira, 21 de agosto de 2019

Deixe seu comentário: