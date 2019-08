Adolescente ataca alunos e professora com machado em Charqueadas

Um adolescente invadiu uma escola e atacou pessoas com um machado em Charqueadas nesta quarta-feira (21). A ação ocorreu no Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand. O jovem atacou com o machado quatro alunos, entre 13 e 16 anos, e uma professora. Todos ficaram feridos. Ele também portava uma espécie de coquetel molotov e tentou colocou fogo em uma sala de aula.

As vítimas já foram encaminhadas para o hospital da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários, os ferimentos nos alunos são nas mãos, costas, pernas e a professora na cabeça. A Brigada Militar disse ter sido informada por volta das 13h10. O criminoso está foragido e a polícia segue nas buscas.

Conforme funcionários da escola, o adolescente não era aluno da instituição. As aulas do Instituto Chateaubriand foram suspensas nesta quarta-feira.

