O assassinato do adolescente Matheus Caldeira dos Santos Queiros, de 16 anos, em Palmas (TO), foi registrado por câmeras de segurança da igreja onde ele estava no momento em que foi atacado. O crime ocorreu no domingo (28) e chocou os moradores da região. A Polícia Civil informou que o suspeito do crime ainda está foragido e não há pistas sobre a motivação do crime.