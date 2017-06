Adolescente cumprirÃ¡ medida de internaÃ§Ã£o, sem possibilidade de atividade externa, por morte de Juiz do Trabalho

O adolescente acusado de matar a tiros o juiz do Trabalho Cláudio Roberto Ost em abril deste ano, na Zona Sul de Porto Alegre, cumprirá medida socioeducativa de internação, sem possibilidade de atividade externa. A decisão é do juiz de Direito André de Oliveira Pires, da 4ª Vara da Infância e Juventude, assinada na última sexta-feira (9). O réu encontra-se recolhido na Fase (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo) desde o dia seguinte ao crime, onde deverá permanecer para o cumprimento definitivo da medida, que tem prazo máximo de três anos. Cabe recurso da decisão.

A partir da definição do tipo de medida socioeducativa, o cumprimento será acompanhado por um magistrado do 3º Juizado da Infância e Juventude, que a cada seis meses, com base em relatórios elaborados pela equipe técnica da Fase, reavaliará a situação do internado, podendo manter ou progredir o regime atual.

Caso

O crime ocorreu na rua Zenóbia Lúcia de Deus, no bairro Jardim Vila Nova, no dia 15 de abril. Cláudio, o filho e a companheira, de 25, tinham viajado para uma praia em Santa Catarina. Após o retorno, passaram a noite de sexta-feira (14) na casa da mulher, na Zona Sul de Porto Alegre. Depois, ele pretendia seguir viagem com o filho para visitar parentes em outras cidades.

Na saída da residência, eles foram surpreendidos pelo adolescente, que era ex-namorado da companheira do magistrado. O jovem tinha antecedentes por outros atos infracionais.

Cláudio tinha 50 anos e era natural da cidade de Santo Cristo, no Noroeste do RS.

