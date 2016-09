Adolescente de 15 anos é apreendido após roubar táxi que estava no posto de lavagem

Um adolescente de 15 anos foi apreendido após ser flagrado dirigindo um táxi em alta velocidade. O caso ocorreu na terça-feira (14) e o jovem, que estava acompanhado de uma garota de 16 anos, foi levado para uma delegacia.

Policiais militares faziam abordagens, quando notaram o veículo se aproximando com o som alto. O motorista teria se recusado a atender ao pedido para que parasse feito pelos agentes e fugido em alta velocidade. Após uma perseguição, os agentes encontraram o carro no quintal de uma casa.

Na delegacia a polícia apurou que o carro havia sido levado de um posto de lavagem que pertence ao pai do adolescente, depois de ter sido deixado lá por um cliente. Em depoimento, o homem disse que o veículo havia sido pego sem autorização.

Dono do veículo, o taxista Francisco Barros da Silva, 65 anos, cobra uma punição. “Esse garoto pegou meu carro e saiu sem autorização de ninguém. Espero que o pai do garoto seja responsabilizado”, defende.

O caso está sendo investigado pelo delegado Lindomar Ventura que deve encaminhar o menor ao Ministério Público. “Estamos apurando as responsabilidades, mas tudo indica que o proprietário do carro não teve nenhuma ação no sentido de liberar o carro para o menor”, finaliza.

O caso ocorreu em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. (AG)

