Adolescente de 15 anos é estuprada e obrigada a dizer em vídeo que consentiu fazer sexo

Um mototaxista de 20 anos foi preso após estuprar uma adolescente, de 15 anos, na Bahia. Com base no depoimento da adolescente, depois de cometer o estupro, o mototaxista fez com que a vítima falasse que tinha feito sexo com ele por livre e espontânea vontade, enquanto ele gravava um vídeo com um celular.

O homem ainda teria fotografado a adolescente nua e dito que, se ela contasse algo, ele iria matá-la e depois divulgaria as imagens. Após o estupro e as ameaças, o mototaxista teria deixado a vítima em casa. A adolescente contou sobre o abuso para o namorado e para uma amiga, que acionaram a Polícia Militar.

Os agentes foram até a casa do suspeito e o prenderam. De acordo com a polícia, o mototaxista chegou a confessar o crime, mas depois voltou atrás e disse que só falaria sobre o caso diante de um juiz. (AG)

Comentários