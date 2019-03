Adolescente de 15 anos que desapareceu no caminho para a escola é encontrada morta em Catuípe

O corpo de uma adolescente, que havia desaparecido ao sair de casa para ir à escola, foi encontrado na manhã deste sábado (30) na localidade de Santa Terezinha, no interior do município de Catuípe, Noroeste do Rio Grande do Sul. A família de Maria Eduarda Zambom, 15 anos, informou à polícia o desaparecimento da menina ainda na sexta-feira (29). A garota não chegou ao colégio onde estudava.

A mãe da menina contou que ao ouvir o som de um veículo saindo de frente da residência percebeu que não era a Kombi na qual Maria Eduarda costumava ir para o colégio e, sim, um carro particular. Como ela não chegou na escola, os familiares procuraram a polícia e iniciaram buscas.

De acordo com o delegado que investiga o caso, Gustavo Arais, o principal suspeito é um motorista, de 52 anos, terceirizado da prefeitura do município que fazia o transporte escolar. Ele está internado com um corte profundo na garganta e no peito.

Ainda na sexta-feira (29), segundo o delegado, foi encontrada uma blusa da adolescente e a mochila que ela usava. O corpo de Maria Eduarda foi localizado no início da manhã deste sábado. A jovem teria sido morta por asfixia.

Vídeo mostra o exato momento em que o corpo da jovem foi encontrado:

Imagens do mato, local que corpo de Maria Eduarda foi encontrado! Publicado por Rádio Aguas Claras em Sábado, 30 de março de 2019

Deixe seu comentário: