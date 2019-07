Adolescente é decaptada por namorado; ele publicou fotos e vídeos dela ensanguentada nas redes sociais

Uma jovem americana de 17 anos, recém formada no ensino médio, foi assassinada pelo próprio namorado, de 21 anos. A adolescente, identificada como Bianca Devins, foi golpeada por Brandon Andrew Clark, que afirmou para a polícia local ter planos de degolar a companheira. O crime chocou todo o mundo pois Brandon publicou fotos e vídeos da namorada, já sem vida, no Instagram. Nas imagens, ela aparece ensanguentada, no carro dele, com a hashtag #yesjuliet. Ele escreveu, na legenda, “sorry, fuckers, you’re gonna have to find someone else to orbit”, que, em português, significa “Desculpa, **, vocês terão que encontrar outra pessoa para stalkear”. Brandon também alterou a biografia dele para “Just know I feel no pain now”, cuja tradução é “Agora eu não sinto mais dor”. O próprio aplicativo identificou o caráter agressivo e importuno das publicações, e excluiu a conta do assassino, que foi preso pelos policiais no mesmo dia do crime. Ele foi encontrado com o corpo da jovem enrolado em uma lona verde, morta. Na noite anterior ao assassinato, os dois teriam assistido um show da cantora canadense Nicole Dollanganger, e, segundo testemunhas, Bianca enviou mensagens a uma amiga falando que Brandon estava “muito bravo”. Deixe seu comentário: