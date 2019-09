Adolescente é diagnosticada com doença meningocócica em Porto Alegre

Uma adolescente de 15 anos foi diagnosticada com doença meningocócica do tipo C, causada pela mesma bactéria da meningite meningocócica. A menina, que não teve a identidade divulgada, é estudante do Colégio Estadual Piratini, localizado no bairro Auxiliadora. A instituição decidiu suspender as aulas até a próxima segunda-feira (9) por ser uma doença infecciosa. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre. O órgão informa que atualmente a adolescente está hospitalizada e estável.

Para evitar a contaminação, é indicado o uso da vacina meningocócica do sorogrupo C para a imunização ativa de crianças com idade entre três meses a menores de um ano de idade. Vale ressaltar que adultos que não tenham tomado a dose nesse período não precisam tomá-la.

