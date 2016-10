Adolescente gaúcho que morreu em uma briga nos Estados Unidos foi socorrido por pessoas estranhas

O estudante gaúcho Roger Thomé Trindade, de 15 anos, que morreu após ser agredido por um grupo de jovens, foi socorrido por estranhos que o encontraram inconsciente, caído no chão, perto de um chafariz, em Winter Park, em Orlando, na Flórida (EUA). Foram os três desconhecidos – entre eles um médico – que ligaram para o serviço de emergência e pediram ajuda para o adolescente. As informações são do jornal “Orlando Sentinel”.

Em uma gravação, divulgada pelo Departamento de Polícia de Winter Park, que investiga o caso, uma mulher, que encontrou o jovem diz: “Esse menino está inconsciente… eu não sei por quanto tempo”, começa ela, que então completa: “Está mal”.

A mulher explica ainda que, após ser atacado e “apagar”, Roger foi abandonado no local. “Tinham crianças bringando. Um deles está no chão. Os outros partiram”, diz. Um médico que estava no local constatou que Roger tinha pulso e respirava quando foi encontrado, apesar de estar apagado. Foi o homem que ficou ao lado de Roger até a equipe do serviço de emergência chegasse.

O caso aconteceu no último dia 15. Dois dias depois, ele teve morte cerebral constatada no hospital para onde foi levado.

Brincadeira gerou briga

De acordo com a testemunha, antes de ser atacado, o rapaz havia sido vítima de uma brincadeira que o desagradou. Segundo informações são do canal de televisão local “Wsoctv”, o adolescente contou que ele e um amigo usaram um spay de mau cheiro em Roger e um outro rapaz que o acompanhava. Roger e o companheiro, então, perseguiram os jovens que tinham feito a brincadeira. A testemunha contou ainda que por medo da reação de Roger e do outro adolescente, ele gritou por ajuda. Nesse momento, outro grupo que estava por ali se aproximou.

Comentários