Nessa quarta-feira, a Justiça determinou a internação da adolescente de 12 anos que matou a mãe no interior da casa da vítima, no município de Pinheiro Machado. A medida também será aplicada a um menor de 16 anos envolvido no crime, cometido no dia 28 de junho. A mulher foi assassinada por não aprovar o namoro dos dois.

