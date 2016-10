Adolescente que usou uma máscara de palhaço e um facão para assustar as pessoas é apreendido em Capão da Canoa

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após usar uma máscara de palhaço e um facão para perseguir e assustar as pessoas nas ruas de Capão da Canoa, no Litoral Norte do Estado, no fim da noite de terça-feira (19).

Moradores do bairro Santa Luzia informaram a Brigada Militar que um jovem andava fantasiado e armado pela região. O adolescente resistiu à abordagem dos policiais, mas acabou detido.

Ele foi liberado após a sua mãe dele ir até a delegacia. O fenômeno dos “palhaços sinistros” surgiu nos Estados Unidos e se espalhou pela Europa.

