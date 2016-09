Adolescente se veste igual a própria mãe para poder comprar bebidas alcoólicas

Um adolescente se vestiu como a própria mãe e utilizou o documento dela para comprar bebidas alcoólicas. Ele foi flagrado por algumas pessoas na rua, que tiraram as fotos do disfarce, depois que a ação tinha dado certo, e compartilharam nas redes sociais.

O garoto utilizou várias peças do armário da mãe, entre elas um gorro, cachecol, sobretudo, vestido, óculos, relógio e até passou batom. Ele pegou também a carteira de identidade dela. As fotos que foram para as redes sociais rapidamente viralizaram, mas não se tem informações se ele foi repreendido pela mãe pelo ato.

Comentários