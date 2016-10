Adolescente vestido de palhaço e armado com facão para assustar pedestres é apreendido em Júlio de Castilhos

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, na noite de quinta-feira (20), em Júlio de Castilhos, na Região Central do Estado, após assustar moradores vestido de palhaço e carregando um facão.

Segundo testemunhas, ele estava correndo pelas ruas do município para aterrorizar os pedestres. A Brigada Militar foi acionada. O adolescente foi liberado mediante a presença dos pais.

Esse é o segundo caso do tipo registrado no Estado nesta semana. A outra ocorrência aconteceu em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O fenômeno dos “palhaços sinistros” surgiu nos Estados Unidos e se espalhou pela Europa.

