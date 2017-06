Adolescentes fazem rebeliÃ£o na Fase, em Porto Alegre

Um grupo de internos realizou uma rebelião na unidade da Fase (Fundação de Atendimento Socioeducativo) localizada na avenida Padre Cacique, em Porto Alegre, na noite de segunda-feira (19).

A confusão, que começou por volta das 23h, envolveu cerca de 70 adolescentes. Alguns funcionários da Fase chegaram a ser trancados em uma sala. Agentes do BOE (Batalhão de Operações Especiais) da Brigada Militar foram acionados para controlar a situação.

Uma revista foi realizada no estabelecimento. Ninguém ficou ferido. A Fase não informou a motivação do motim. No local, 145 adolescentes ocupam um espaço com capacidade para 80 pessoas.

