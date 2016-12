Adolescentes não aceitam viajar para lugares onde não há wi-fi rápida e possibilidade de tirar fotos legais para postar nas redes sociais

Pais e mães sabem que, quando decidem planejar uma viagem, devem levar em conta a diversão dos pequenos. E crianças não mentem: eles sabem o que querem e não vão disfarçar a decepção se não curtirem o programa. Os adolescentes também vão reclamar, e tudo que não se quer nas férias é dor de cabeça com os filhos.

Por isso, é importante verificar se no destino há coisas interessantes para eles. Uma pesquisa feita pelo site de viagens “Booking.com” com crianças e adolescentes de todo o mundo revelou o que elas desejam. As crianças de 5 a 11 anos querem nadar em uma enorme piscina e comer sorvete à vontade. Já os adolescentes querem internet wi-fi rápida e poder tirar fotos legais para postar nas redes sociais.

Segundo o “Booking.com”, os resultados destacaram a Grécia, o Brasil e os Estados Unidos como os principais destinos para crianças este ano, e os três países foram bem recomendados. O Japão, o México e o Canadá também foram elogiados por eles.

Os pequenos também adoram piscina (73%) e praia (58%). Além disso, brincar com outras crianças é importante para elas (42%), e uma a cada três gostaria de comer muito sorvete (34%) e comidas que normalmente não podem comer em casa (32%). E, assim como os adultos, elas gostam de conforto: 24% querem se hospedar em lugares com quartos maiores do que possuem em casa e 22% preferem camas macias.

Confira dados da pesquisa:

As cinco coisas mais importantes numa viagem de férias para turistas com idades entre 5 e 11 anos são: piscina/toboáguas (79%); atividades que não podem fazer em casa (62%); estar perto da praia/mar (56%); ter outras crianças para brincar (52%); e atividades noturnas que permitam ir para cama mais tarde do que o usual 43%).

Já para viajantes com idades entre 12 e 15 anos, as cinco coisas mais importantes numa viagem de férias são: wi-fi/internet rápida (93%); piscina (63%); chance de tirar boas fotos para postarem nas redes sociais (62%); cafés da manhã tardios (51%); variedades de atividades disponíveis (45%).

