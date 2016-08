Adolescentes sequestram idoso e trancam a vítima por mais de cinco horas dentro do porta-malas do seu carro em Rio Grande

Quatro adolescentes com idades entre 15 e 17 anos foram apreendidos pela Brigada Militar após sequestrarem um idoso de 66 anos em Rio Grande, no Litoral Sul do Estado. A vítima estava em seu carro quando foi abordada, na noite de domingo (28), na rua Roberto Socoowski.

Os adolescentes deixaram o homem trancado dentro do porta-malas do veículo por cerca de cinco horas. Eles seguiram para Pelotas com a vítima, onde realizaram outros roubos e depois abandonaram o carro com o idoso dentro. Apesar do pânico, a vítima não se feriu.

Comentários