Adriana Calcanhoto retorna com turnê

Vermelho é a cor de “A Mulher do Pau Brasil”, show que Adriana Calcanhotto estreia nesta sexta (10) em Belo Horizonte — e que chega ao Rio no dia 29. O espetáculo pensa o Brasil a partir do olhar elegantemente antropofágico da cantora, que cruza sertão e Portugal, Oswald de Andrade e Chico Buarque, a poesia de Emily Dickinson e Alberto Caeiro (heterônimo de Fernando Pessoa).

