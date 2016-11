Adriane Galisteu diz que cumprirá promessa de nude na TV após a vitória do Palmeiras

Adriane Galisteu foi às redes sociais explicar se e como vai cumprir a promessa de que faria um strip-tease no programa Extra Ordinários, do canal pago SporTV, caso seu time, o Palmeiras, fosse o campeão do Brasileirão. A apresentadora explicou que, como a promessa foi feita durante o programa, vai tentar cumpri-la também no ar.

“Eu preciso esperar a direção do programa se manifestar para eu poder me decidir”, disse Galisteu durante uma transmissão ao vivo no Facebook, na tarde desta segunda-feira (28). “Até agora eles não se manifestaram e eu também estou bem quieta. Eu fiz a minha promessa na TV, não posso fazer a louca e fazer o strip aqui.”

A loira, que falava enquanto tingia o cabelo em um salão de beleza, afirmou que pretende cumprir a promessa. “Vou esperar o pessoal do programa entrar em contato comigo, porque a prioridade é deles. Eu vou cumprir, de um jeito ou de outro, eu vou cumprir”, disse.

Adriane afirmou que, quando fez a promessa, em maio, não esperava que o Palmeiras fosse ganhar o campeonato. “Naquela época, o Palmeiras estava muito na roça, estava vindo de uma campanha ruim, tão ruim que eu não estava conseguindo fazer o meu filho virar palmeirense.”

A promessa foi feita quando Felipe Andreoli e Peninha, integrantes do Extra Ordinários, pediram que Adriane participasse da atração de biquíni, caso o Palmeiras fosse campeão. “Eu venho, eu venho que nem a Maitê. Se o Palmeiras for campeão, vocês vão fazer que nem a Maitê, né? Botar umas faixas, tarjas pretas. Eu topo, vou fazer um strip”, disse a loira, lembrando o caso parecido de Maitê Proença, que tirou a roupa após a vitória do Botafogo.

