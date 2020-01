Celebridades Adriane Galisteu sobre nova etapa da carreira: “Minha vontade é ver mais mulheres ocupando os domingos”

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Adriane Galisteu está animada com seu novo projeto profissional. Aos 46 anos de idade, a apresentadora e atriz estreia no comando do “Table Top”, um programa exclusivo para o Facebook Watch, um serviço de vídeo sob demanda operado pelo Facebook, neste domingo (19).

“O ‘Table Top’ é programa é dominical e vai ao ar todo domingo, às 16h, na minha fanpage. Vamos trazer de três a quatro convidadas para discutir grandes temas. Quem me acompanha na carreira sabe que eu sempre tive vontade de me comunicar com o público aos domingos. Esse programa é um presentão que ganhei de início de ano”, conta Galisteu, uma das primeiras apresentadoras brasileiras a lançar um programa exclusivo na plataforma de vídeo, em conversa com Quem.

Mãe de Vittorio, de 9 anos, ela fala sobre a educação do menino e afirma ter atenção ao discipliná-lo. “Vale a pena colocar limites, isso fará diferença lá na frente”, afirma a apresentadora que procura ter rigor com a pontualidade em seus compromissos.

“Nem sempre fui assim, mas quando comecei a namorar o Alê, passei a ser bem pontual. A convivência traz aspectos bons. Não só ao relacionamento, mas para hábitos que você incorpora ao dia a dia”, completa ela, casada com o empresário Alexandre Iódice.

