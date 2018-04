Adriano Imperador passa por uma série de cirurgias em tratamento na mão

Adriano Imperador terá de passar por nova cirurgia na mão esquerda. A data da intervenção ainda não foi definida. O boletim médico afirma que Adriano encontra-se em estado estável após ser submetido a cirurgia na tarde desta sexta-feira, para a “retirada dos materiais de sutura e de desbridamento [retirada de tecido morto da pele] na mão esquerda, realizados com sucesso”. Adriano deu entrada no hospital, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite da última quinta, apresentando um grave ferimento na mão.

Em vídeo, publicado horas depois em sua conta no Instagram, o Imperador disse ter sofrido um “acidente doméstico”, que provocou um corte na mão, mas sem detalhar o que havia acontecido. Antes de ser operado pela primeira vez, na sexta-feira, Adriano disse que o ferimento se agravou porque, em vez de ir a um hospital, um amigo costurou os pontos e o improviso gerou uma inflamação no local.

Sem jogar desde 2016, quando teve uma passagem breve pelo Miami United, clube de uma liga alternativa dos Estados Unidos, Adriano cogitou voltar aos gramados no início deste ano. O Imperador chegou a postar diversos vídeos em suas redes sociais numa academia fazendo treinos aeróbicos. Depois de dizer publicamente que gostaria de retornar ao Flamengo, o clube chegou a oferecer ajuda psiquiátrica ao atacante para ajudar em sua recuperação em janeiro. Apesar do discurso de recuperar o jogador, dar chances e abrir as portas, os cartolas do Flamengo não chegaram a projetar uma volta de Adriano aos gramados com a camisa rubro-negra.

