ADVB promove palestra “Pricing: formação do preço de venda” em São Paulo

A professora e consultora associada na Eagle Ferramentas de Lucratividade, Tânia S. Nakamura, palestrou na tarde desta quarta-feira (25) sobre Pricing – formação do preço de venda em evento gratuito promovido pelo núcleo Mulher da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing (ADVB) no Auditório Employer, em São Paulo, que teve o patrocínio do Terras Altas Resort & Convention Center, Ghelfond Medicina Diagnóstica e Employer Tudo RH. Na ocasião, Tânia falou sobre a importância de um preço bem formado e justo, sobre quais são os custos que formam o preço de venda e a importância de trabalhar a quatro mãos a controladoria, de modo que o gestor tome decisões para que as operações da empresa sejam lucrativas.

“O preço de venda bem formado é a semente que vai gerar um bom resultado. Se você lança uma semente ruim, você terá uma colheita ruim”, afirmou Tânia, que abordou questões relacionadas à formação de preço em três aspectos: custo de produção, despesas de vendas e margem de contribuição e, partindo destes pontos, tratou da importância de um preço bem formado e justo, que atenda às necessidades do empreendedor e do consumidor. “Nossa metodologia é a margem de contribuição, pois é virtuosa, transparente e permite a geração de indicadores. Pricing e controladoria andam juntos e devem trabalhar lado a lado: o pricing gera riqueza para a empresa e a controladoria administra, monitora e gerencia a riqueza que foi gerada”.

Ela ainda explicou as diferenças entre pricing e preço de venda. “O pricing é um processo extremamente detalhista para se chegar a um preço correto, analisando uma série de variáveis, de forma que ele seja competitivo, rentável e lucrativo; já o preço de venda é o valor financeiro que você atribui a um produto ou serviço que você vai disponibilizar no mercado. O preço é uma consequência do pricing”, explica.

Segundo Tânia, promover ações e eventos que agregam conhecimentos tem um valor fundamental para quem é empreendedor ou está pensando em se tornar um. “Aqui no Brasil, 87% das empresas morrem em até três anos. Isso porque precificam mal, não têm gestão boa”, relata Tânia. “Essa atitude da ADVB atinge a causa do problema, é uma ação preventiva, não corretiva. Com esse conhecimento em mãos, o empreendedor vai poder planejar uma venda saudável. A ADVB mitiga o risco de empreender”, completa.

Cristina Calligaris, vice-presidente da ADVB Mulher, afirmou que o objetivo do Núcleo é gerar relacionamentos e conteúdos relevantes. “Entendemos que a palestra contribuiu de forma positiva para os profissionais presentes, além de ser uma oportunidade para que os gestores se atentem ao processo de precificação para se chegar a um preço justo e correto do produto ou serviço ofertado”, finaliza.

