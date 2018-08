ADVB/RS atualiza planos de associação com benefícios ampliados

Com mais de 50 anos de história, a ADVB/RS está em constante mudança, lançando a cada semana novas iniciativas e ferramentas para fomentar negócios e inovação no mercado. Desta vez são os planos de associação que se destacam em formatos atualizados, tanto para empresas quanto para pessoas. Novos benefícios e ainda mais retornos são destacados no plano da entidade que reinventou o Prêmio Exportação RS, inovou com o Festival da Transformação – FT18 e conectou o Top de Marketing com as atuais estratégias e necessidades do mercado.

“Conversamos com a nossa rede de influência em eventos, projetos, capacitações e demais iniciativas da ADVB/RS e entendemos que esse círculo de profissionais e empresas merece mais vantagens e exclusividades, os quais contribuem efetivamente no seu cotidiano. Com isso redesenhamos nossa proposta de associação para que todos participantes possam usufruir na totalidade dos ativos estratégicos da entidade”, explica Rafael Biedermann Mariante, presidente da ADVB/RS. Ele destaca ainda que houve a preocupação com valores adequados a realidade da economia, sendo que os pacotes de benefícios superam os valores sugeridos.

A ADVB/RS é um grande HUB de conexão regional que engaja profissionais e organizações na troca de conhecimentos pela evolução sustentável do mercado gaúcho. A entidade oferece capacitação e desenvolvimento profissional, como o Conhecimento ADVB/RS, FT18, Treinamentos Customizados ADVB/RS, entre outros. Durante o ano são realizados, por exemplo, cursos de certificação em vendas, formação em marketing digital, social media, negociação para exportação e ainda precificação e valor para produto e serviço.

Os planos de associação são divididos em dois formatos, pessoa física e empresa.

Deixe seu comentário: