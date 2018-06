ADVB/RS convida para pré-lançamento do Festival da Transformação em Porto Alegre

Um happy hour vai marcar o pré-lançamento do Festival da Transformação – FT18, na próxima quarta-feira (20), a partir das 18h, sede da ADVB/RS (Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1000), em Porto Alegre. O evento aberto ao público contará com food truck e beer truck.

Na ocasião, será apresentado o novo branding do festival e o que o grupo de curadores está preparando para o evento, além de alguns teasers com as atividades previstas para este ano. Também serão confirmados a data e local do festival, no segundo semestre de 2018.

São curadores do FT18: Alexandra Zalena (Padrinho); Ana Carolina Borges e Laura Sperotto (DUO); Ariane Feijó (Otimifica); Augusto Argenti (PmWeb); Daniel Bittencourt (IMPULSO); Daniel Duarte (Matriz Innovation); Daniela Lazzarotto (Tricô); Jonatas Abbott (Dinamize); Leandro Lages (OPnGO Brasil); Marcus Rossi (Gramado Summit); Melissa Lesnovski (Aldeia); Rafael Martins (Share); Paulo Renato (Cozinhe.me); Ramiro Martini (Grupo 5TI) e Roberto Sirotsky (3YZ). Informações www.facebook.com/FTPOARS/.

Sobre o FT

O Festival da Transformação – FT reuniu em 2017 mais de 3.500 mil participantes nos dois dias de evento, no campus da ESPM-Sul, em Porto Alegre, que interagiram com as mais de 400 atividades nos quatro hubs de conhecimento do Festival: Inovação, Tecnologia, Empreendedorismo e Marketing.

Nas 40 salas de aula, ocorreram palestras simultâneas nos dois dias, além dos auditórios e laboratórios, com cerca de 300 palestrantes transmitindo ideias e conhecimento. Nas áreas de exposição e relacionamento, interações com tecnologia, neurociência e outras experiências. Somaram-se ainda 16 shows musicais em três palcos.

SERVIÇO

O que: Pré-lançamento – Festival da Transformação – FT18

Quando: 20/06 (quarta-feira)

Onde: ADVB/RS (Av. Edvaldo Pereira Paiva, 1000) – Porto Alegre

Horário: das18h às 19h30 – Happy Hour ; das 19h30 às 21h – Apresentação

ABERTO AO PÚBLICO

