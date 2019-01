ADVB/RS oferece curso sobre como monetizar um podcast

A ADVB/RS inicia seu calendário de capacitações pelo workshop “Como Começar, Crescer e Monetizar um Podcast”, com Remi Owadokun e John Obidi, dia 6 de fevereiro, em Porto Alegre. Os ministrantes são jovens empreendedores nigerianos que conquistaram o mundo com seus podcasts e tornaram-se referência na monetização e criação de conteúdo.

O curso será ministrado em inglês (com tradutor em sala de aula), terá carga horária de 4 horas e será voltado para marcas pessoais, criadores de conteúdo, profissionais de marketing, informações e proprietários de empresas. O principal objetivo é ensinar aos participantes fundamentos de podcasting e questões sobre como configurar o podcast, como ampliar sua audiência e ainda as formas de monetizar uma marca neste tipo de comunicação.

Por meio das instruções de Remi e John, os alunos irão compreender como é possível iniciar um podcast com orçamento zero e ainda criar um fluxo interminável de conteúdo. Eles utilizarão a metodologia Masterclass, que inclui a necessidade de os participantes possuírem telefone, notebook e fones de ouvido.

Os conteúdos abordados serão divididos nos seguintes tópicos: encontrando seu nicho; maneiras mais fáceis de gravar; branding de podcast; ferramentas; construção de audiência; modelos de renda; geração de conteúdo; e como criar um agendamento de conteúdo.

Remi Owadokun

Considerada uma das 100 mulheres mais inspiradoras da Nigéria neste ano, Remi é escritora e possui quatro best sellers na Amazon. Além disso, em 2017, foi nomeada como mulher em tecnologia pela criação do seu aplicativo “Phat Gal”, que aumentou os seus negócios para um alcance global por meio do seu podcast. Neste workshop na ADVB/RS, ela compartilhará os seus conhecimentos e técnicas para que os participantes, assim como ela, possam alcançar o sucesso a partir desse formato de conteúdo.

John Obidi

Listado em 2017 e 2018 como um dos jovens mais influentes da Nigéria, John Obidi foi indicado duas vezes para o Future Awards Africa Prize para Novas Mídias, em 2013 e 2018. Com o seu podcast show “Headstart Africa Podcast” ele atingiu mais de 500 mil ouvintes em 71 países. Durante o curso da ADVB/RS, ele ensinará como criar conteúdo de forma constante neste formato.

SERVIÇO

O quê: Como Começar, Crescer e Monetizar um Podcast

Quando: 06/02/2019 (quarta-feira)

Horário: das 18h30min às 22h30min

Local: ADVB/RS (Edvaldo Pereira Paiva, 1000 – Praia de Belas – Porto Alegre/RS)

Valor: R$ 390,00 (em até 12x)

Inscrição: http://bit.ly/podcastadvbrs

