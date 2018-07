ADVB/RS sedia lançamento do livro de Anton Karl Biedermann em Porto Alegre

A ADVB/RS (avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1000, em Porto Alegre) recebe nesta segunda-feira (16) o lançamento do livro 50 Metros a Mais…, que conta a trajetória de Anton Karl Biedermann, um dos grandes líderes do Rio Grande do Sul. O lançamento, para convidados e imprensa, acontece às 19h com um talk show comandado pelo jornalista Tulio Milman.

Editado pela UNA Histórias Únicas, a obra vai além de uma biografia tradicional, trazendo artigos divididos em cinco partes: O Homem, O Esportista, O Profissional, O Líder Empresarial e O Crítico.

A autora do livro, Suzana Naiditch, ouviu depoimentos de Biedermann e de diversas pessoas que convivem e conviveram com ele. Na apresentação, Rafael Biedermann Mariante, presidente da ADVB/RS, traz a sua visão sobre Anton Karl Biedermann como neto, destacando os exemplos e aprendizados que recebeu do avô.

Sobre Anton Karl Biedermann

Anton Karl Biedermann, 94 anos, é natural de Rio Grande, no Sul do Estado. Viveu em São Paulo na adolescência e depois fixou-se em Porto Alegre, onde se formou em Ciências Contábeis e Economia pela PUC-RS.

Em 1958, como profissional liberal, criou a Diehl, Biedermann & Bordasch, empresa de auditoria que se tornou uma das maiores do Brasil. Foi Presidente da Federasul (Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul) por sete anos (1990 a 1996). Também dirigiu o Conselho de Administração do Sebrae (1997 a 1999).

A partir de 1998, presidiu por dez anos o Conselho de Administração da Polo-RS. Desde muito jovem participa do Grêmio Náutico União, como atleta de natação, polo aquático e remo. Presidiu o clube em quatro gestões e tornou-se Presidente Honorário, do Conselho Deliberativo, do Conselho Superior sendo atualmente o Patrono do clube. Há quase duas décadas figura entre os Top 10 do mundo no ranking da Federação Internacional de Natação em diversas modalidades.

