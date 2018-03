Adversários do Brasil na Copa do Mundo prestaram solidariedade a Neymar

A cirurgia de Neymar mexeu com dois dos técnicos que terão de encontrar uma forma de parar o camisa 10 na Copa do Mundo da Rússia. Vladimir Petkovic, comandante da Suíça, torce para que o camisa 10 da Seleção Brasileira esteja em campo no duelo entre as duas equipes, dia 17 de junho, em Rostov.

“Não é apenas uma pena para o jogador, é uma pena para o futebol. A qualidade do Neymar não se discute. É um jogador importante. Uma pena que tenha acontecido isso, mas faz parte. Ele deve continuar a trabalhar e estará certamente à disposição da Seleção no Mundial”, disse.

Já Mladen Krstajic, técnico da Sérvia, terceiro adversário do Brasil no Mundial, dia 27 de junho, em Moscou, enfatizou a falta que Neymar fará a Tite nos amistosos contra Rússia e Alemanha. “Quando falamos de lesões de astros do futebol é um problema para o clube e para a Seleção, porque estamos a poucos meses da Copa”, avaliou.

