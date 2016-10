Advocacia-Geral da União entra com processo contra a Camargo Corrêa por improbidade administrativa

A AGU (Advocacia-Geral da União) entrou com um processo na 11ª Vara Federal de Curitiba contra a construtora Camargo Corrêa e mais empresas por improbidade administrativa. Além das empresas, executivos, incluindo o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, também foram acionadas.

O processo trata dos casos de corrupção envolvendo a Camargo Corrêa em contratos firmados com a Petrobras e descobertos na Operação Lava-Jato. Segundo a petição inicial feita pela AGU, as fraudes causaram prejuízo total de R$ 1.286.153.935,95.

Além de pedir o ressarcimento dessa quantia, a AGU quer multa de três vezes esse valor. Caso sejam condenados, os envolvidos terão que arcar com cerca de R$ 5,1 bilhões para ressarcir aos cofres públicos. Além da Camargo Corrêa, são alvos da ação as empresas Sanko Sider, Sanko Serviços de Pesquisa e Mapeamento, Promon Engenharia, MPE Montagens e Projetos Especiais, e Worley Parsons Engenharia.

A AGU acionou também os executivos João Ricardo Auler, Eduardo Hermelino Leite e Dalton dos Santos Avancini, da Camargo Corrêa; Márcio Andrade Bonilho, da Sanko Side; e os ex-diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque e o ex-gerente Pedro Barusco, todos da Petrobras.

Diferentemente dos processos da esfera criminal envolvendo a Operação Lava Jato, essa ação de improbidade tem caráter cível, ou seja, não está nas mãos do juiz Sérgio Moro. Quem deve acompanhar o caso é a juíza federal Sílvia Regina Salau Brollo, titular da 11ª Vara Federal.

Petrobras no prejuízo

De acordo com a AGU, o valor apurado pelos atos de corrupção envolvendo a Camargo Corrêa superam o acordo de leniência que a empresa firmou com o Ministério Público Federal (MPF). Na ocasião, a empreiteira se comprometeu com as autoridades a pagar R$ 700 milhões em multas, além de auxiliar na apuração de novos crimes em que funcionários possam estar ligados. (AG)

