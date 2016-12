Advocacia-Geral da União recomenda que contas de Claudia Leitte na Rouanet sejam reprovadas

Claudia Leitte ainda não conseguiu se entender com o Ministério da Cultura. Depois de ter suas contas reprovadas para captação de recursos na Lei Rouanet, agora foi a vez de a Advocacia-Geral da União (AGU) recomendar ao órgão que mantenha a decisão.

Segundo o jornal “Folha de S.Paulo”, a AGU contesta os argumentos dos advogados da cantora, além de rejeitar a sugestão de converter a negativa em “aprovação com ressalvas”. Sendo assim, a loira teria que devolver cerca de R$ 1,2 milhão aos cofres públicos.

A defesa de Claudia não está satisfeita e alega que a turnê beneficiada pela Rouanet “acarretou na democratização do acesso à cultura” e, sem o financiamento, os shows só teriam ido a cidades ricas. O MinC, no entanto, diz que não há comprovação da doação de ingressos e suspeita de que tenham sido cobrados valores acima do determinado.

A decisão será do ministro Roberto Freire, da Cultura, que tem até o final de janeiro para publicar seu parecer sobre o assunto.

