Advogada de Angelina Jolie é famosa por divórcios de celebridades

Laura Wasser, advogada de Angelina Jolie no processo de separação com Brad Pitt, é famosa por divórcio de celebridades. Segundo o jornal “Independent”, Laura é uma das advogadas mais renomadas do Estados Unidos.

O site “TMZ” a apelidou como “Disso Queen” (algo como a “rainha das separações”). Laura já atuou em vários divórcios famosos, como de Johnny Depp e Amber Heard.

Wasser, de 48 anos, nasceu Beverly Hills e se formou na Universidade da Califórnia, em 1991. Os pais de Laura são advogados e seu Dennis M. Wasser é conhecido por também atuar no divórcio de celebridades. Ela tem dois filhos e é divorciada.

Um curiosidade: as iniciais de seu nome completo, Laura Allison Wasser, formam Law, lei em inglês.

Clientes

Wasser não aceita qualquer cliente. Raramente escolhe pessoas com menos de 10 milhões de dólares e cobra 850 dólares por hora. “Todos seus clientes são da alta sociedade”, disse seu pai.

Laura foi advogada de Stevie Wonder, Kim Kardashian, Angelina Jolie e Britney Spears durante seus divórcios. Ela também representou Jennifer Garner durante sua separação de Ben Affleck, e Gwen Stefani no seu divórcio com Gavin Rossdale, ambos anunciados ano passado.

