Advogado de atriz pornô quer fazer Donald Trump depor a respeito de escândalo sexual

A defesa de uma atriz pornô que alega ter feito sexo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta quarta-feira (28) uma moção para que a Justiça convoque o mandatário norte-americano e seu advogado a depor sob juramento no caso. O pedido é parte de uma batalha legal em torno de um acordo pelo silêncio de Stephanie Clifford, para que ela não divulgasse o relacionamento íntimo com o republicano e prejudicasse a campanha à Casa Branca. Trump sempre negou a relação. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

Nos documentos, protocolados na corte federal de um distrito da Califórnia, Michael Avenatti pede que Trump e seu advogado pessoal, Michael Cohen, esclareçam o pagamento de US$ 130 mil pelo silêncio da estrela pornô, conhecida na indústria como Stormy Daniels. O defensor destaca que fez o pagamento por conta própria, sem ser reembolsado, sem o aval do chefe da Casa Branca e sem detalhar o porquê do repasse.

Avenatti disse no requerimento que não precisará de mais de duas horas para fazer suas perguntas a cada um deles. A atriz entrou na Justiça contra Trump no último dia 6 de março e alegou que o presidente jamais assinou o acordo. Na visão dela, a ausência de ratificação do republicano significa a nulidade do combinado.

Stormy já havia entrado com processo contra Cohen por difamação. Na segunda-feira, uma ação civil sustenta que Cohen difamou a atriz depois de sua entrevista ao programa “60 Minutes”, da rede CBS, que teve grande repercussão. Na atração, a estrela contou ter sido ameaçada por um homem para ficar em silêncio sobre o caso. O defensor de Trump enviou uma carta à americana na qual exigia que ela pedisse desculpas por insinuar que ele estaria por trás dessas supostas ameaças.

Em 2011, Daniels recebeu uma oferta da revista “InTouch” para contar seu caso com Trump por US$ 15 mil. A matéria nunca foi publicada, segundo dois ex-funcionários da revista citados pela CBS, porque contataram Trump para saber sua versão da história. O advogado do atual presidente, Michael Cohen, ameaçou denunciá-los. Daniels diz que nunca foi paga e recebeu ameaças em um estacionamento em Las Vegas.

Especialistas se dividem sobre as consequências que poderia sofrer. Alguns críticos dizem que o acordo pode ser considerado doação ilegal de campanha, já que ocorreu durante a corrida presidencial e deveria ter sido declarada. Outros lembram que Bill Clinton enfrentou um processo de impeachment por mentir sob juramento sobre sua relação com mulheres.

Deixe seu comentário: