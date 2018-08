Representar contra um juiz no Conselho Nacional de Justiça é ofensa grave o suficiente para afastar a imunidade de um advogado. Com esse entendimento, a 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro condenou um advogado a indenizar uma juíza em R$ 20 mil, por acusações contra ela em ação administrativa considerada improcedente.

Deixe seu comentário: