Alegando que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, cometeu crime de responsabilidade, um advogado do Maranhão enviou ao Senado um pedido de impeachment do magistrado. O pedido cita a liberação por Fux, em 2014, do pagamento de auxílio-moradia a 17 mil juízes e 13 mil membros do Ministério Público e o fato da questão ainda não ter sido submetida ao plenário até hoje.

Deixe seu comentário: