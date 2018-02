Advogado será indenizado por ser ofendido no WhatsApp

Um advogado será indenizado em R$ 2 mil por ter sido chamado de profissional de “porta de cadeia” em um grupo de WhatsApp. A decisão é do juízo do 3º Juizado Especial Cível de Belo Horizonte. Segundo a juíza Lucélia Alves Marçal, a indenização é devida porque ofensas feitas em meios digitais faz com que a “divulgação desenfreada de mensagens” atinja um número incontável de pessoas.

