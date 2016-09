Advogado suspeito de agredir a senadora Vanessa Grazziotin diz estar sendo ameaçado de morte

O advogado Paulo Demchuk, detido pela Polícia Federal por suposta tentativa de agressão à senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), denuncia que passou a receber ameaças de morte depois que o caso ganhou repercussão na imprensa e nas redes sociais.

As ameaças teriam sido feitas de telefones públicos, em ligações ao escritório do advogado. Uma das secretárias, que pediu para não ter o nome divulgado por medo de represálias, revelou o conteúdo de uma das conversas. “Eu perguntei se era um cliente, e ele não quis se identificar. Falou: “apenas diga para ele que os dias dele estão contados, e de todos que trabalham com ele”,

afirmou ela.

O advogado, que faz parte do Movimento Brasil Livre, atribui as ameaças “à famosa máfia comunista esquerdista”. Em entrevista, ele contou que, durante a conversa que gerou a confusão, disse que “os senadores não merecem receber nenhum centavo porque eles prestam um desserviço ao Brasil” e que “eles destroem o Brasil com essas manipulações políticas”.

O advogado também defendeu o direito de hostilizar políticos em locais públicos como forma de liberdade de expressão. A cena aconteceu no interior de um avião da Latam, na noite da última quarta-feira, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, no Paraná.

Comentários