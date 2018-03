Advogados de Marcelo Odebrecht entregaram mais de 40 e-mails ao juiz Sérgio Moro e disseram que as mensagens comprovam a relação da empreiteira com Lula

A defesa de Marcelo Odebrecht entregou, na quarta-feira (27), 43 e-mails trocados entre 2008 e 2013 ao juiz Sérgio Moro, que é responsável pelos processos da Lava-Jato na primeira instância.

As mensagens estavam no computador pessoal de Odebrecht e, conforme os advogados, reforçam o que Marcelo disse na delação premiada sobre a relação da Odebrecht com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A defesa afirma que Marcelo só teve acesso a esse conteúdo depois que passou a cumprir prisão domiciliar, em dezembro deste ano. Por conta disso, os e-mails foram encaminhados apenas agora, ainda de acordo com os advogados.

Essa é a terceira remessa de e-mails do computador pessoal que Marcelo Odebrecht encaminha para a Justiça. Agora, Moro deve decidir se esse novo material pode ser usado como prova nos processos.

Em um dos e-mails, entregue pela defesa de 21 de junho de 2011, Marcelo Odebrecht diz para um ex-diretor da empresa:

“Quando mencionar ao amigo de BG que o acerto do evento foi com italiano/amigo de meu pai, e não com PT, importante não mencionar nada sobre minha conta corrente com italiano pois só ele e amigo de meu pai sabem”, diz a mensagem eletrônica.

A mensagem reforça o conhecimento de Lula sobre a conta corrente mantida com o ex-ministro Antônio Palloci, segundo a defesa de Marcelo Odebrecht.

De acordo com as investigações, Palocci era identificado na Odebrecht como italiano e Lula como amigo de meu pai. Segundo as investigações, Palocci administrava a conta de propina que a Odebrecht tinha com o PT.

A defesa também destacou trocas de e-mails que, segundo os advogados, falam do andamento das obras no Sítio Santa Bárbara, em Atibaia.

O MPF (Ministério Público Federal) acusa o ex-presidente de ter ganho as reformas de presente da Odebrecht e da Oas, como propina. Conforme a denúncia, as melhorias no Sítio Santa Bárbara totalizaram R$ 1,02 milhão.

Em outra mensagem eletrônica, de 30 de dezembro de 2010, o engenheiro da Odebrecht escreve para Marcelo e executivos do grupo.

“A equipe informou hoje pela manhã que esta tudo conforme programado. O mais importante nesse tipo de obra e’ que não ha indefinições por parte do proprietário. Eu diria que temos como meta o dia 15 e não havendo imprevistos a alcançaremos. Temos um engenheiro sênior que se instalou em Atibaia e está cuidando pessoalmente do assunto com equipe de sua confiança”, diz o e-mail.

Os advogados dizem que a troca de mensagens da qual faz parte contêm citações diretas ao Sítio de Atibaia, demonstrando em que medida Marcelo Odebrecht tomou conhecimento sobre o assunto.

O outro lado

A defesa de Lula declarou que os e-mails em nada abalam o fato de que o ex-presidente jamais solicitou ou recebeu da Odebrecht, ou de qualquer outra empresa, algum benefício ou favorecimento. A defesa afirmou, ainda, que vai pedir a análise da autenticidade e veracidade dos documentos e que os e-mails contradizem, tanto a delação premiada, como um outro depoimento de Marcelo Odebrecht à Justiça.

O Partido dos Trabalhadores declarou que nunca teve contas secretas, muito menos de propina e que isso é uma falsidade, criada pela Lava-Jato e por réus confessos, que contam mentiras em troca da redução de pena e de benefícios econômicos.

A defesa do ex-ministro Antonio Palocci não quis se manifestar.

