Advogados divergem sobre a possibilidade de liberdade para Lula

Após o STF (Supremo Tribunal Federal) decidir por manter na prisão o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, advogados divergem sobre a possibilidade de liberdade do petista, condenado e preso na Lava-Jato.

Existe na Justiça uma coisa chamada poder geral de cautela do juiz. Sempre que há plausibilidade em um pedido somado a um grande prejuízo que a demora do julgamento pode acarretar, o juiz pode dar uma medida cautelar.

Essa foi a questão levada a julgamento na terça-feira (25), na sessão da 2ª Turma do STF no caso do ex-presidente Lula. Existem indícios fortes de que o petista foi julgado por um juiz parcial. Existe contundente suspeita de que o processo serviu apenas para legitimar uma vontade de condenar previamente formada.

O argumento de que a condenação foi confirmada em outras instâncias é insuficiente neste caso, porque, além de condenar, o juiz apontado como suspeito impediu também que viessem aos autos provas de interesse da defesa, provas que foram subtraídas do exame das instâncias superiores. A maioria dos ministros não discorda de que são plausíveis as alegações da defesa. Nem mesmo a Procuradoria-Geral da República deixou de admitir que há dúvidas relevantes sobre a validade do processo.

O que estava em discussão na terça-feira, portanto, é se, enquanto a Corte examina a suspeição mais a fundo, Lula deve ou não permanecer preso. Afinal, se o réu já demonstrou que não pretende fugir, qual seria o prejuízo de aguardar a análise da suspeição em liberdade? É certo, porém, que ninguém poderá lhe devolver o tempo de liberdade perdido, caso, daqui a alguns meses, a Corte conclua que o julgamento era mesmo nulo. Devido à grande chance de o processo ser anulado em breve, não parece razoável que o réu espere encarcerado os trâmites procedimentais necessários para que a nulidade seja sacramentada.

Não

O Supremo Tribunal Federal tem, nos últimos anos, criado uma permanente e grave insegurança institucional no país, quando, pelo contrário, deveria promover a paz social na decisão sobre aspectos constitucionais, sobretudo nos confrontos envolvendo notórios corruptos da esfera pública e privada.

Essa inquietação, mais uma vez, manifesta-se nas idas e vindas do julgamento dos habeas corpus impetrados por Lula, com base em suspeição do ministro Felix Ficher e do ex-juiz Sérgio Moro. E o País entra em crise quando o ministro Gilmar Mendes propõe que a soltura de Lula se dê imediatamente, independentemente do julgamento desses dois pedidos na sessão de terça-feira, da 2ª Turma.

A proposta de Gilmar não tem previsão legal, sendo inteiramente contrária ao ordenamento jurídico, nem pode ser confundida com medida cautelar ou com habeas corpus de ofício, que somente poderiam ser determinados pelo relator dos processos, o ministro Edson Fachin.

E quanto ao habeas corpus fundado na suspeição do juiz Moro, a matéria está preclusa em razão da decisão pela condenação prolatada pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) que condenou Lula inclusive com uma pena maior do que havia sido dada pelo juiz de 1ª instância. E, em relação ao habeas corpus, com base na suspeição do ministro Felix Ficher, ainda que fosse acolhido, não alteraria a condenação anterior prolatada em segunda instância pelo citado TRF-4.

Deixe seu comentário: