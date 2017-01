Advogados oportunistas estariam agindo em nome da Chapecoense

Em nota divulgada nesta sexta-feira, a diretoria da Chapecoense manifestou repúdio à atuação de advogados que estariam se passado por representantes do clube para obter clientes e serviços, aproveitando-se da fragilização dos familiares de vítimas do acidente aéreo que em novembro matou na Colômbia quase todo o elenco do time catarinense.

O comunicado ressaltou que apenas o vice-presidente jurídico Luiz Antônio Palaoro e os diretores Luís Sérgio Grochot e Marcelo Zolet estão autorizados a falar juridicamente em nome da ACF (Associação Chapecoense de Futebol).

“Serão tomadas as medidas legais e judiciais cabíveis contra os advogados inescrupulosos que tentam obter vantagens pessoais ilícitas, de forma sorrateira”, alertaram os dirigentes do clube.

