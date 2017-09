Aerolíneas aposta em volta de turistas brasileiros à Argentina

Apostando na demanda de brasileiros, a argentina Aerolíneas aumentou em 12%, neste ano, a oferta de assentos nos voos entre o país e o Brasil. Com isso, a demanda de passageiros cresceu 25% nos primeiros oito meses, em relação ao mesmo período do ano anterior. A companhia aérea faz 93 voos por semana entre os dois países, sete deles em Porto Alegre e sete em Curitiba.

O Embraer 190, que abrigava cerca de 96 pessoas, foi trocado pelo Boeing 737-800, que tem 170 assentos, e pelo Boeing 737-700, com 128, nos trajetos entre os dois países. Na operação brasileira da empresa, a receita média para cada quilômetro rodado, o “yield”, está 8,9% maior hoje em relação a 2015.

“É uma questão de estratégia. Mudamos a oferta para ganhar uma cota maior do mercado e nos tornarmos mais competitivos frente à Gol e à Latam”, diz Diego García, diretor comercial da Aerolíneas. Na gestão anterior, no ano passado, a aposta era o contrário – diminuir a dependência do Brasil, o que motivou a empresa a cortar as rotas Brasília-Buenos Aires e Belo Horizonte-Buenos Aires.

Na época, a então presidente Isela Constantini afirmou que a medida era necessária para se adequar à crise brasileira. Ela renunciou em dezembro. A empresa, estatal, quer zerar sua dívida com o governo argentino até 2020. Em 2015, a Aerolíneas recebia US$ 678 milhões do Estado por ano. Em 2016, foram US$ 320 milhões – o déficit previsto para 2017 é de US$ 170 milhões (R$ 530 milhões).

“O nosso principal objetivo é conquistar sustentabilidade financeira, então demos esse passo no Brasil para ganhar eficiência”, afirma García. O Brasil representa 40% do total de assentos em voos internacionais da companhia. Mais de metade dos brasileiros viaja a negócios para a Argentina, segundo García, e o principal destino é Buenos Aires, para ambas as finalidades.

O Embraer 190, aposentado entre Brasil e Argentina, vai continuar em uso pelo empresa, mas apenas em voos domésticos no país estrangeiro. As aeronaves maiores foram introduzidas em São Paulo e no Rio em abril de 2016, e em Porto Alegre, em junho deste ano.

Africa do Sul

O número de turistas brasileiros na África do Sul não para de aumentar, registrando média superior a 100% desde novembro do ano passado. Os dados mais recentes, de junho desse ano, revelam aumento de 176% em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre os motivos para o boom estão o encantamento com o destino, o custo x benefício, e a alta oferta de voos diretos para Joanesburgo.

E para estimular ainda mais esse boom, o South African Tourism, em parceria com a companhia aérea South African Airways, promove entre os dias 11 e 15 de setembro seu segundo roadshow, nas cidades de São Paulo, Curitiba e Buenos Aires. O evento contará com treinamentos e apresentação de produtos sul-africanos para as principais agências e operadoras brasileiras.

Compartilhe

Deixe seu comentário: