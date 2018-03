Aeronave da Embraer é autorizada a operar em voos comerciais

Em cerimônia realizada nesta quarta-feira (28) nas instalações da companhia em São José dos Campos (SP), a Embraer recebeu o Certificado de Tipo para o E190-E2, o primeiro membro da família de E-Jets E2 de aviação comercial, da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), pela agência federal de aviação dos Estados Unidos (FAA – Federal Administration Aviation) e pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA – European Aviation Safety Agency). Com isso, a aeronave vai poder entrar em operação pelas companhias em voos comerciais.

É a primeira vez que um programa aeronáutico com o nível de complexidade do E2 recebe um certificado de tipo de três das maiores autoridades internacionais de certificação simultaneamente. Apenas 56 meses se passaram entre o lançamento do programa e a certificação do E190-E2. O E190-E2 apresenta novos motores com elevada taxa de derivação e asas e trem de pouso completamente novos.

Comparado à primeira geração do E190, 75% dos sistemas da aeronave são novos. “Tive a satisfação de lançar o programa E-Jets E2 em 2013 e, por isso, é muito emocionante ver o E190-E2 alcançar hoje o Certificado de Tipo, conforme planejado e no orçamento. Nossas equipes de desenvolvimento mais uma vez se superaram com sua criatividade, dedicação e competência! Além de alcançar todos os objetivos de desenvolvimento, vários pontos importantes, como consumo de combustível, desempenho, ruído e custos de manutenção, ficaram melhores que o originalmente especificado”, afirmou Paulo Cesar de Souza e Silva, Presidente e CEO da Embraer.

“Quero felicitar todas as equipes envolvidas no programa, todos na Embraer desempenharam um papel nesta enorme conquista, trazendo ao mercado o melhor e mais eficiente avião de corredor único do mundo. O E190-E2, ao lado de Legacy 450, Legacy 500 e, em breve, o KC-390, posiciona a Embraer como uma das principais empresas aeroespaciais do mundo.”

O programa de testes em voo envolveu quatro protótipos da aeronave, que foram submetidos a rigorosas avaliações. A frota de testes do E190-E2 completou mais de 2.000 horas de voo. Aproximadamente 45 mil horas de testes foram conduzidos em bancadas com espaço para aviônicos, controles de voo, e sistemas elétrico, hidráulico e ambiental.

“A certificação de hoje do E190-E2 é um marco crucial no programa. É razoável admitir agora que as discussões comerciais com operadores em todo o mundo serão aceleradas,” disse John Slattery, Presidente & CEO da Embraer Aviação Comercial. “Atualmente, muitas das campanhas envolvendo o E190-E2 e seu ‘irmão maior’, o E195-E2, são com novos operadores para a Embraer – e isso é muito encorajador enquanto continuamos nossa trajetória em direção a 100 operadores de E-Jets em todo o mundo.”

A Widerøe, maior companhia aérea regional da Escandinávia, será a primeira no mundo a receber o novo E190-E2 e iniciará serviços com o jato em abril. A empresa fechou contrato para até 15 jatos da família E2, consistindo em três pedidos firmes para o E190-E2 e o direito de compra de mais 12 aeronaves da família E2. A Embraer anunciou recentemente os resultados finais dos testes em voo confirmando os aviões E2 como as mais eficientes aeronaves de corredor único do mercado.

Em termos de consumo de combustível, o E190-E2 provou ser 1,3% melhor do que originalmente esperado, o que representa uma melhoria de 17,3% em relação ao E190 de geração atual. O E190-E2 também se torna assim o avião mais ambientalmente amigável na categoria, com o menor nível de ruído externo e emissões. Resultados de testes em voo confirmaram que o desempenho de decolagem do E190-E2 também é melhor que a especificação original. O alcance da aeronave a partir de aeroportos com altas temperaturas e grandes altitudes (Hot and High, no termo em inglês), como Denver e Cidade do México, aumenta 600 milhas náuticas em comparação com aeronaves de geração atual.

Já o alcance a partir de aeroportos com pistas curtas, como London City, na Inglaterra, também aumenta em mais de 1.000 milhas náuticas, permitindo que a aeronave alcance destinos como Moscou, na Rússia, e o norte da África sem paradas.

O E190-E2 também terá os intervalos de manutenção mais longos no mercado de aviões de corredor único com 10 mil horas de voo para atividades básicas de manutenção sem limite de calendário para utilizações típicas. Isso significa 15 dias a mais para utilização da aeronave em um período de dez anos, comparado à atual geração de E-Jets. Outro ganho chave é o tempo de treinamento de transição para pilotos. Pilotos da atual geração de E-Jets precisarão de apenas dois dias e meio de treinamento sem necessidade de um simulador de voo completo para estarem qualificados a operar um E2.

